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Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию

Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию Фото: Instagram/romankostomarovkrs
10 января появилась информация, что олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров был срочно госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

В telegram-канале Mash сказано, что спортсмена подключили к ИВЛ.

Также отмечено, после поступления в одну из столичных клиник фигуристу стало хуже.

Врачи, по данным публикации, оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В 2006 году Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.

5 января российского режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. У режиссера диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.

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