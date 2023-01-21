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Курс валют на 21 января в обменных пунктах Казахстана

Курс валют на 21 января в обменных пунктах Казахстана Фото: Zakon.kz
В материале представлен курс иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Указаны средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 21 января 2023 года (9:30) курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар — 462.55 тенге; евро — 500.85 тенге; российский рубль — 6.74 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написание новости. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах:

462 тенге на покупку, 466 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

499 тенге на покупку, 504 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

6.45 тенге на покупку, 6.6 тенге – на продажу.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах:

462.5 тенге на покупку, 466 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

499 тенге на покупку, 504 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

6.4 тенге на покупку, 6.65 тенге – на продажу.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах:

464 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.

Курс евро в обменных пунктах:

500 тенге на покупку, 503.5 тенге – на продажу.

Курс российского рубля в обменных пунктах:

6.54 тенге на покупку, 6.62 тенге – на продажу.

Мухит Турсынали
Нацбанк РК
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