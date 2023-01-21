Курс валют на 21 января в обменных пунктах Казахстана
По состоянию на 21 января 2023 года (9:30) курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар — 462.55 тенге; евро — 500.85 тенге; российский рубль — 6.74 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написание новости. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах:
462 тенге на покупку, 466 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
499 тенге на покупку, 504 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
6.45 тенге на покупку, 6.6 тенге – на продажу.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах:
462.5 тенге на покупку, 466 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
499 тенге на покупку, 504 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
6.4 тенге на покупку, 6.65 тенге – на продажу.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах:
464 тенге на покупку, 465 тенге – на продажу.
Курс евро в обменных пунктах:
500 тенге на покупку, 503.5 тенге – на продажу.
Курс российского рубля в обменных пунктах:
6.54 тенге на покупку, 6.62 тенге – на продажу.