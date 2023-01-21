Мужчина выжил в открытом море, 24 дня питаясь только кетчупом

Мужчина, который провел 24 дня на дрейфе в Карибском море, говорит, что выжил, питаясь только кетчупом, сообщает Zakon.kz.

47-летний Элвис Франсуа был найден в 120 морских милях к северо-западу от колумбийского города Пуэрто-Боливар после того, как патрулировавший местность самолет увидел слово "HELP", выгравированное на корпусе его парусника, говорится в заявлении колумбийских военно-морских сил от 19 января, передает CNN.

"У меня не было еды. Была только бутылка кетчупа, которая была на лодке, чесночный порошок и бульонные кубики, и я смешал это с водой".

Уроженец острова Доминика сказал, что в декабре он ремонтировал свою лодку недалеко от голландской части острова Сен-Мартен, когда из-за неблагоприятных погодных условий его вместе с лодкой унесло в море.

По его словам, у него не было навигационных знаний, и он не смог направить свою лодку обратно к берегу, проведя несколько недель в море.

"Двадцать четыре дня никакой земли, не с кем поговорить. Не знаешь, что делать, не знаешь, где находишься. Это было тяжело. В определенные моменты я терял надежду. Я думал о своей семье".

После спасения он был доставлен в портовый город Картахена, где ему была оказана медицинская помощь, а затем передан иммиграционным властям для возвращения домой, сообщили колумбийские чиновники.