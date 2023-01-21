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Димаш Кудайберген выступит на фестивале в Китае

Димаш Кудайберген выступление Китай Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген обратился к поклонникам. На странице в Instagram певец заявил, что второй раз выступит на новогоднем гала-концерте CCTV, сообщает Zakon.kz.

Новогодний гала-концерт CCTV, также известный как гала-концерт Весеннего фестиваля и обычно называемый на китайском языке аббревиатурой Chunwan, представляет собой специальное мероприятие, посвященное китайскому Новому году, подготовленное China Media Group.

В подписи к публикации Кудайберген уточнил, что будет участвовать в этом мероприятии уже второй раз.

Как обычно комментаторы с восторгом отреагировали на новость:

  • Какой класс, Димаш! Очень ждем твое выступление! Зажги там. Пусть весна приходит счастливая и душистая и в Китае, и везде по Земле
  • С наступающим Новым годом по китайскому календарю! Поздравляю тебя и желаю всего самого наилучшего! Очень жду твое выступление!
  • Будем ждать! Еще сутки думать: ты там наяву или в записи?
  • Димаш, сказка продолжается. Безумно рада услышать тебя на фестивале в Китае.

Ежегодный гала-концерт Весеннего фестиваля, организованный Центральным телевидением Китая, стал важной частью празднования китайского Лунного Нового года с 1983 года, когда он впервые транслировался в прямом эфире в стране и за рубежом.

Как подготовиться к встрече китайского Нового года, ранее рассказала казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

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Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Китай
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