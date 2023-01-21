Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит стал отцом второй раз

Актер турецкого кино, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит стал отцом второй раз. Информация о пополнении в семье актера была опубликована в местных СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Haber7, ребенок появился на свет в одной из американских клиник.

Супруги назвали мальчика Керемом. Стоит отметить, что супружеская пара уже воспитывает трехлетнего сына Карана, который родился в 2019 году в американском госпитале в Стамбуле.

Бурак Озчивит — турецкий актер. Наиболее известен по ролям в телесериалах "Великолепный век" (2011—2013), "Королек — птичка певчая" (2013—2014), "Черная любовь" (2015—2017) и "Основание: Осман" (2019—).

В 2015 году актер начал встречаться с актрисой Фахрие Эвджен. Они поженились 29 июня 2017 года в Стамбуле.

В сентябре 2022 года сообщалось, что известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев стал многодетным отцом.