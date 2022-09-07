Известный казахстанский певец стал многодетным отцом

Казахстанский певец Нуржан Керменбаев на странице в Instagram поделился с подписчиками радостной новостью – он в четвертый раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Победитель "SuperStar KZ" раскрыл имя малыша – Болатбек Имран Нұржанұлы.

"Вес 3 кг 50 г, рост 50 сантиметров", – добавил Керменбаев.

Со своей женой певец познакомился на концерте в Таразе. Кроме новорожденного малыша, семья уже воспитывает двоих сыновей и дочь.

Нуржан Керменбаев является трижды лауреатом первой Национальной телевизионной музыкальной премии "Жыл таңдауы".

В июне сообщалось, что продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз.

Кроме того, певица Макпал Исабекова впервые стала мамой.