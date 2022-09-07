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Известный казахстанский певец стал многодетным отцом

певец многодетный отец Казахстан Фото: Instagram/nurzhan_kermenbayev
Казахстанский певец Нуржан Керменбаев на странице в Instagram поделился с подписчиками радостной новостью – он в четвертый раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Победитель "SuperStar KZ" раскрыл имя малыша – Болатбек Имран Нұржанұлы.

"Вес 3 кг 50 г, рост 50 сантиметров", – добавил Керменбаев.

Со своей женой певец познакомился на концерте в Таразе. Кроме новорожденного малыша, семья уже воспитывает двоих сыновей и дочь.

Нуржан Керменбаев является трижды лауреатом первой Национальной телевизионной музыкальной премии "Жыл таңдауы".

В июне сообщалось, что продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз.

Кроме того, певица Макпал Исабекова впервые стала мамой.

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