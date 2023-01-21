В Алматы задержан лжесотрудник Антикора
По данным Антикора, Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы) представлялся сотрудником Антикоррупционной службы. Он, как сказано в сообщении, за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Алматинской области получил 1 млн тенге.
"В ходе личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году".Пресс-служба Антикора
Также сказано, что согласно имеющимся данным Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее.
Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы
При наличии информации о его противоправной деятельности необходимо обращаться в Call-центр 1424 Антикоррупционной службы.
9 ноября 2022 года стало известно, что на 7,5 лет осужден лже-помощник главы Антикора, требовавший участок на берегу Каспия. Нурбол Каримов представлялся помощником председателя Агентства и требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.
Также в 2021 году в соцсетях появилось видео с его участием, на котором Каримов, общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции.
Кроме того, в 2016 году его уже задерживали полицейские за нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева – Кулибаевым Нурболом Тимуровичем, но полицейские быстро установили личность парня.