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В Алматы задержан лжесотрудник Антикора

В Алматы задержан лже-сотрудник Антикора Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы
В Антикорупционной службе рассказали Zakon.kz о задержании лжесотрудника ведомства.

По данным Антикора, Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы) представлялся сотрудником Антикоррупционной службы. Он, как сказано в сообщении, за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Алматинской области получил 1 млн тенге.

"В ходе личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году".Пресс-служба Антикора

Также сказано, что согласно имеющимся данным Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее.

В Алматы задержан лже-сотрудник Антикора

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы

При наличии информации о его противоправной деятельности необходимо обращаться в Call-центр 1424 Антикоррупционной службы.

9 ноября 2022 года стало известно, что на 7,5 лет осужден лже-помощник главы Антикора, требовавший участок на берегу Каспия.  Нурбол Каримов представлялся помощником председателя Агентства и требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов.

Также в 2021 году в соцсетях появилось видео с его участием, на котором Каримов, общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции.

Кроме того, в 2016 году его уже задерживали полицейские за нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева – Кулибаевым Нурболом Тимуровичем, но полицейские быстро установили личность парня.

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Анастасия Московчук
Антикор
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