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Осужден лже-помощник главы Антикора, требовавший участок на берегу Каспия

Осужден лже-сотрудник Антикора Фото: пресс-служба Антикора
9 ноября в пресс-службе Антикоррупционной службы Казахстана рассказали о приговоре в отношении лже-сотрудников Антикора. Суд состоялся в Актау, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, Нурбол Каримов представлялся помощником председателя Агентства и требовал у должностных лиц акимата Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов. Его осудили на 7 лет и шесть месяцев.

Кроме того, в феврале 2020 года Каримов в сговоре с Батырхановым представлялись вице-министром образования и помощником акима Алматы. Они требовали у заведующего детского сада 1 млн тенге за непривлечение к административной ответственности.

Согласно приговору Батырханова осудили на семь лет.

Им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, добавили в Антикоре.

Приговор не вступил в законную силу.

О задержании Нурбола Каримова стало известно 21 мая. Он представлялся сотрудником Антикоррупционной службы и требовал выдать на его имя земельный участок.

Также в 2021 году в соцсетях появилось видео с его участием, на котором Каримов, общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции.

Кроме того, в 2016 году его уже задерживали полицейские за нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева – Кулибаевым Нурболом Тимуровичем, но полицейские быстро установили личность парня.

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