Семь партий допущены к выборам в Мажилис

Фото: Zakon.kz

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров сообщил, что заранее ознакомились с соответствующими документами.

"Мы изучили их, данные документы нам были предоставлены Министерством юстиции, совместно рассматривали. Необходимо принять семь постановлений о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента". Нурлан Абдиров В итоге члены ЦИК единогласно допустили к выборам: Демократическая партия Казахстана "Ак жол";



Партия "Amanat";

Народно-демократическая партия "Ауыл";



Казахстанская партия зеленых "Байтак";

Общенациональная социал-демократическая партия;



Народная партия Казахстана;

Партия "Respublica".



Между тем с допуском к выборам депутатов маслихатов немного сложнее.

В итоге голосования поддержан допуск партии "Ак жол", "Amanat", Народно-демократической партии "Ауыл", ОСДП и НПК.

"Партия "Байтак" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений допущена к выбору депутатов маслихатов в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию выборов депутатов маслихатов. Выдвижение кандидатов начинается с 20 января и продлится до 8 февраля. Партии "Байтак" и Respublica имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода". Глава ЦИК РК Читайте также Пошаговая инструкция легализации иностранных авто Новая дорога за 208 млн тенге на западе Казахстана разрушается Казахстанцам напомнили о легализации иностранных авто, которая стартует 23 января

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