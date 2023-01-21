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Семь партий допущены к выборам в Мажилис

Семь партий допущены к участию в выборах в Казахстане депутатов Мажилиса Фото: Zakon.kz
Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избираемых по партийным спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров сообщил, что заранее ознакомились с соответствующими документами.
"Мы изучили их, данные документы нам были предоставлены Министерством юстиции, совместно рассматривали. Необходимо принять семь постановлений о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента". Нурлан Абдиров
В итоге члены ЦИК единогласно допустили к выборам:
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
  • Партия "Amanat";
  • Народно-демократическая партия "Ауыл";
  • Казахстанская партия зеленых "Байтак";
  • Общенациональная социал-демократическая партия;
  • Народная партия Казахстана;
  • Партия "Respublica".

Между тем с допуском к выборам депутатов маслихатов немного сложнее.

В итоге голосования поддержан допуск партии "Ак жол", "Amanat", Народно-демократической партии "Ауыл", ОСДП и НПК.

"Партия "Байтак" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений допущена к выбору депутатов маслихатов в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областях. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию выборов депутатов маслихатов. Выдвижение кандидатов начинается с 20 января и продлится до 8 февраля. Партии "Байтак" и Respublica имеют возможность получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в течение этого периода". Глава ЦИК РК

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