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Айдос Сарым: Состав Мажилиса может обновиться на 70%

экс-депутат Фото: parlam.kz
Политолог, экс-мажилисмен Айдос Сарым рассказал, каким будет обновленный состав депутатов Мажилиса после досрочных выборов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам экс-мажилисмена, предстоящие парламентские выборы завершат цикл политических реформ. А отличие этих выборов от предыдущих в том, что появятся кандидаты-самовыдвиженцы.

"Мы уже видим, что большое количество граждан заявляет о своих политических амбициях. Я думаю, что все это будет повышать градус и динамику. И если с партийным полем ситуация примерно понятная, то теперь будут и те, кто пойдет на выборы по одномандатным округам. Вот там будет серьезная конкуренция. Это будет и борьба программ, и борьба личностей".Экс-депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым

Он отметил, что партийное поле сейчас представляют семь кандидатов. "Байтак" и Respublika – новые партии, но шансы попасть в Парламент у них все же есть.

"Но все зависит от самих партий. Кого они мобилизуют, какие у них будут финансовые, информационные возможности. Демократия – это вещь достаточно дорогая. Объехать всю страну, донести какие-то месседжи и лозунги до каждого гражданина – это вещь далеко не простая. Надеяться только на интернет глупо. Миллионы подписчиков в Instagram не монетизируются в виде голосов, и они автоматически не означают поддержку".Айдос Сарым

Что касается одномандатных выдвиженцев, то очень многое зависит от личности и поддержки команды.

"В целом я считаю, что Мажилис ждет серьезное обновление. Полагаю, что состав депутатов обновится на 70%", – добавил он.

На вопрос о том, планирует ли он сам бороться за депутатское кресло, Айдос Сарым ответил, что решать это будет съезд партии. Сейчас же он планирует заниматься предвыборной кампанией.

Ранее эксперт рассказал о том, у каких партий больше шансов занять депутатские кресла.

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса и прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Выборы пройдут в один день – 19 марта.

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Тамила Языкова
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