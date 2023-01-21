Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт стоит употреблять в сезон простуд, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач назвал одним из самых полезных продуктов зимой это квашеная капуста.

"Во-первых, это рекордсмен по содержанию витамина С, находится в первой пятерке таких продуктов. Сегодня это особенно важно, так как сезон простуд. Большие дозы аптечного витамина С вызывают камни в почках, а этот витамин С натуральный", – сказал Мясников.

Также он отметил, что в квашенной капусте содержится витамин А, витамины группы В, магний и другие микроэлементы.

По его словам, этот продукт можно назвать пробиотиком, который способен восстанавливать нормальную микрофлору организма, а также клетчатку и аминокислоты.