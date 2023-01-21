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Движение на трассе в ВКО ограничено из-за метели

зима Фото: pixabay
Движение на трассе в Восточно-Казахстанской области ограничено из-за метели и плохой видимости, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол", в 19:30 ограничение движения введено для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Омск-Майкапшагай, 1087-1321 км, от села Богас до границы КНР.

Ранее синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в субботу 21 января в 9 городах страны.

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