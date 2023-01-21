Ситуация в Украине: Зеленский присутствовал на прощании с погибшими в Броварах, В "Укрэнерго" уменьшили лимиты

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга приняли участие в церемонии прощания с руководителем и работниками МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах, сообщает Zakon.kz.

Вблизи северной границы Украины прошли учения подразделений сил обороны Киева, сообщил командующий обороной города Александр Павлюк.

Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.

Украинские журналисты сообщают о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией.

В "Укрэнерго" уменьшили лимиты потребления для областей из-за значительного дефицита мощности, сообщает "Украинская правда".

По состоянию на утро субботы, 21 января, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности из-за введения в аварийный ремонт одного из блоков ТЭС, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Митинг в поддержку снятия санкций с России прошел в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета Австрии и снятие санкций с России. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал сенаторов США о ситуации на фронте и усилении украинской армии. Читайте также Чарльз III планирует отказаться от старомодных чулок и бриджей во время коронации

Следите за новостями zakon.kz в: