Ситуация в Украине: Зеленский присутствовал на прощании с погибшими в Броварах, В "Укрэнерго" уменьшили лимиты
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга приняли участие в церемонии прощания с руководителем и работниками МВД, погибшими в результате авиакатастрофы в Броварах, сообщает Zakon.kz.
- Вблизи северной границы Украины прошли учения подразделений сил обороны Киева, сообщил командующий обороной города Александр Павлюк.
- Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.
- Украинские журналисты сообщают о разворовывании бюджета Минобороны на снабжении тыловых частей провизией.
- В "Укрэнерго" уменьшили лимиты потребления для областей из-за значительного дефицита мощности, сообщает "Украинская правда".
- По состоянию на утро субботы, 21 января, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности из-за введения в аварийный ремонт одного из блоков ТЭС, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
- Митинг в поддержку снятия санкций с России прошел в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета Австрии и снятие санкций с России. В акции приняли участие несколько сотен человек.
- Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал сенаторов США о ситуации на фронте и усилении украинской армии.
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