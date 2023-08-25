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Ситуация в Украине: Зеленский принял главу МИД Турции, Лукашенко сделал ряд громких заявлений

встреча Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Хакана Фидана, сообщает Zakon.kz.
  • Президент США Джо Байден может попытаться в следующем году во время президентской кампании подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса у Киева на поле боя, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польские политики создают из Минска образ врага и делают в этой связи громкие заявления, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах.
  • Также Лукашенко заявил, что ранее узнал о подготовке покушения на Пригожина, передал информацию в Кремль, а президент РФ предупредил основателя "Вагнера".
  • Кроме того, он отметил, что западная гегемония пока не заканчивается, но итоги саммита БРИКС – сильный шаг в данном направлении.
  • По словам Лукашенко, Литва и Латвия закрытием границ с республикой сделают себе только хуже.
  • Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • В Норвегии убивают возвращающихся из России оленей, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе, пишет Associated Press.
  • Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму.
  • Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось.
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге ряда лиц, в том числе поступающих в добровольческие формирования, привлекаемых для мер территориальной обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
  • Правительство Украины сняло с должности председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Крука, сообщает в пятницу глава МВД страны Игорь Клименко в Telegram-канале.
  • Хакеры взломали информационную систему Академии военного искусства Польши, получив доступ к конфиденциальным данным об оборонной системе страны, сообщает газета Wyborcza.

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Редакция Zakon.kz
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