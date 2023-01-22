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Казахстанские хоккеисты сыграют за третье место Универсиады-2023

Казахстанские хоккеисты сыграют за третье место Универсиады-2023 Фото: lakeplacid2023.com
22 января студенческая сборная Казахстана по хоккею сыграет в поединке за бронзовые награды на Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде. Казахстанцам будут противостоять хоккеисты Японии, сообщает Zakon.kz.

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Накануне казахстанская студенческая дружина в полуфинале Универсиады уступила канадцам с крупным счетом 1:4. А японцы в другом матче 1/2 финала в овертайме проиграли США - 3:4.

Матч за бронзовые медали между Казахстаном и Японией пройдет 22 января, начало – в 22:05 по времени Астаны. А "золото" студенческих Игр разыграют Канада и США.

Перед заключительным днем Универсиады казахстанские студенты в общекомандном зачете занимают 10-е место. В копилке наших спортсменов 9 наград: 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

Также сегодня утром Елена Рыбакина победила первую ракетку мира в 1/8 финала AusOpen-2023.

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Куандык Шынасилов
Казахстан США Япония
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