Казахстанские хоккеисты сыграют за третье место Универсиады-2023
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
Накануне казахстанская студенческая дружина в полуфинале Универсиады уступила канадцам с крупным счетом 1:4. А японцы в другом матче 1/2 финала в овертайме проиграли США - 3:4.
Матч за бронзовые медали между Казахстаном и Японией пройдет 22 января, начало – в 22:05 по времени Астаны. А "золото" студенческих Игр разыграют Канада и США.
Перед заключительным днем Универсиады казахстанские студенты в общекомандном зачете занимают 10-е место. В копилке наших спортсменов 9 наград: 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.
Также сегодня утром Елена Рыбакина победила первую ракетку мира в 1/8 финала AusOpen-2023.