Казахстанские хоккеисты сыграют за третье место Универсиады-2023

22 января студенческая сборная Казахстана по хоккею сыграет в поединке за бронзовые награды на Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде. Казахстанцам будут противостоять хоккеисты Японии, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Накануне казахстанская студенческая дружина в полуфинале Универсиады уступила канадцам с крупным счетом 1:4. А японцы в другом матче 1/2 финала в овертайме проиграли США - 3:4.

Матч за бронзовые медали между Казахстаном и Японией пройдет 22 января, начало – в 22:05 по времени Астаны. А "золото" студенческих Игр разыграют Канада и США.

Перед заключительным днем Универсиады казахстанские студенты в общекомандном зачете занимают 10-е место. В копилке наших спортсменов 9 наград: 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

Также сегодня утром Елена Рыбакина победила первую ракетку мира в 1/8 финала AusOpen-2023.