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Еще один обыск в доме Байдена: ФБР нашло шесть секретных документов

Еще один обыск в доме Байдена: ФБР нашли 6 секретных документов Фото: pixabay
Агенты ФБР обнаружили еще больше секретных документов в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, во время обыска по обоюдному согласию, продолжавшегося почти 13 часов, сообщает Zakon.kz.

Это открытие стало четвертым случаем с ноября, когда секретные записи или материалы были обнаружены по частному адресу президента США, передает CNBC.

Его личный адвокат Боб Бауэр в заявлении сообщил, что Министерство юстиции конфисковало "шесть предметов, состоящих из документов с классификационными отметками и сопутствующих материалов".

По словам Бауэра, некоторые из пунктов относятся к периоду пребывания Байдена в сенате, где он представлял Делавэр с 1973 по 2009 год. И некоторые из предметов были связаны с его пребыванием на посту вице-президента в администрации Обамы с 2009 по 2017 год.

По словам адвоката и Белого дома, в дополнение к этим записям агенты ФБР также изъяли некоторые записи, которые Байден написал от руки в качестве вице-президента.

По словам специального советника президента Ричарда Заубера, ни Байден, ни первая леди Джилл Байден не присутствовали при обыске.

Это не первый случай обыска президента США. 12 января в доме Байдена в штате Делавэр было обнаружено шесть страниц документов с грифом секретности.

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