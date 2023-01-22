Шесть стран подали заявки на вступление в БРИКС

По словам посла ЮАР в Москве, порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, а 6 из них уже подали заявки на вступление в организацию, сообщает Zakon.kz.

К союзу Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) захотели присоединиться порядка 13 стран. Об этом заявил посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука, передает РИА Новости.

Со слов посла, шесть стран уже подали официальную заявку на вступление, остальные семь только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности – какие критерии мы используем". Мзувукиле Макетука

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики вышеупомянутых стран. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае (wikipedia).