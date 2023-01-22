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Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки

Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки Фото: akorda.kz
В Шымкенте задержали сотрудницу отдела образования города по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.
"11 января 2023 года антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 3 УК РК, по данному факту подозревается должностное лицо отдела образования города".

Она подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тыс. тенге) от руководителей садиков за положительные решения по проверке детских садиков города за 2022 год.

По подозрению в совершении данного преступления задержана глава спец. отдела образования города гражданка "Ш.А.", которая нв допросе полностью признала вину в совершении преступления.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста". В данное время по делу проводится досудебное расследование.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.

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