Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Метель, туман и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана в понедельник

снег Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах страны на 23 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области днем ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается низовая метель.

Читайте также

В Костанае опасаются, что кадровый голод может парализовать работу автобусов

Казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц

Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки

Елена Беляева
Казгидромет Акмолинская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз 25 градусов
В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
Как безопасно избавиться от тараканов и клопов
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В девяти городаx Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления