Метель, туман и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана в понедельник

Фото: pixabay

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах страны на 23 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области днем ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается низовая метель.

Читайте также В Костанае опасаются, что кадровый голод может парализовать работу автобусов Казахстанцам предложили поучаствовать в международной переписи птиц Сотрудницу отдела образования в Шымкенте подозревают в получении взятки

Следите за новостями zakon.kz в: