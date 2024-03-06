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В четырех областях Казахстана ожидаются метель и туман

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 20:29 Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана на 7 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке, в центре Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области – туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром – туман.

На севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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