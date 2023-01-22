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Из-за чего снизилась температура тела человека за последние 150 лет

температура Фото: pixabay
Сотрудники Мичиганского университета выяснили, что температура тела людей могла снизиться за последние 150 лет из-за изменений в кишечном микробиоме, сообщает Zakon.kz.

Согласно работе, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ученые поставили перед собой цель выяснить, в связи с чем средняя базальная температура человеческого тела снизилась с 1860-х годов.

Как уточняется, биологи использовали данные медицинских карт 116 пациентов, госпитализированных с сепсисом (его иногда называют заражением крови). Микробиота кишечника пациентов сильно различалась.

"Геномы любых двух пациентов были идентичны более чем на 99%, в то время как состав кишечных бактерий может перекрываться буквально на 0%", – рассказал лидер исследования Кэйл Бонгерс.

Ученые обнаружили, что вариации в составе кишечных бактерий влияли на температуру тела пациентов. Ранее было доказано, что шансы на выживание при сепсисе зависят от температуры тела и ее траектории.

Бактерии Lachnospiraceae были наиболее тесно связаны с высокой температурой. Известно, что производимые ими метаболиты попадают в кровоток и влияют на иммунный ответ и обмен веществ в организме. Чтобы подтвердить свои результаты, ученые сравнили нормальных мышей с идентичными мышами, у которых были уничтожены кишечные бактерии.

Отмечается, что температурная реакция на сепсис была слабее у стерильных мышей. Различия в температурной реакции сильно коррелировали с тем же семейством бактерий (Lachnospiraceae), что и у людей.

Исследование подчеркивает недооцененную роль кишечного микробиома в регуляции температуры тела и может объяснить снижение температуры тела человека за последние 150 лет. Как отметили ученые, генетика человека не претерпела существенных изменений за последние 150 лет, но изменения в питании, гигиене и антибиотиках оказали глубокое влияние на наши кишечные бактерии.

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