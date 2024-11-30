Тревожные изменения в здоровье обезьян выявили эксперты

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что иммунная система диких обезьян-капуцинов слабеет из-за повышения температур, сообщает Zakon.kz.

Специалисты изучили здоровье диких приматов в заповеднике Табога на территории Коста-Рики, отмечает издание Science Advances. Две недели они подвергались воздействию температуры выше 30°C. Эксперты выявили у животных падение общего уровня иммунитета.

Отмечается, что они провели анализ мочи и измерили концентрацию биомаркера неоптерина. Выяснилось, что иммунитет обезьян снизился после 14 дней жаркой погоды, причем наибольший негативный эффект отметили у юных особей с неокрепшей адаптивной иммунной системой.

Адаптивная иммунная система – компонент иммунной системы, который распознает определенные патогены. На развитие этого процесса у молодых животных уходит время, иногда до нескольких лет.

"Капуцины считаются универсальным видом, потому что они живут во многих разных местах с разным климатом и разнообразной экологией. Они успешные универсалы. Это еще один тревожный момент в результатах: я не могу поверить, что мы наблюдаем это у капуцинов. Они довольно выносливы", – отметил автор исследования Джордан Люкоре.

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