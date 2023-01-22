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В Костанае в подъезде жилого дома найдено полуобгоревшее тело человека

авто Фото: Zakon.kz
В Костанае в подъезде жилого дома в микрорайоне 8 на лестничной площадке между 9 и 10 этажами обнаружено полуобгоревшее тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 21 января в 13:16.

"На лестничной площадке 10-го этажа горел мусор на площади 5 кв. м. Локализация в 13:31, ликвидация в 13:33. Эвакуация жителей не потребовалась", – рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Как уточняется, рядом с телом были обнаружены спички и зажигалка. Предполагается, что мужчина совершил суицид.

Назначена экспертиза.

Личность погибшего устанавливается.

На месте работали 19 человек личного состава и 7 единиц техники ДЧС региона.

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