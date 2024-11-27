Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау

полиция обнаружила тело мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 18:43 Фото: Zakon.kz
В подвале жилого дома, расположенного в 28А микрорайоне в Актау, обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно после распространения видео с места событий в соцсетях.

Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, страшную находку обнаружили 26 ноября. Погибшим оказался мужчина без определенного места жительства.

"По факту смерти лица зарегистрировано уголовное дело. На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

В Алматинской области 27 ноября также произошла трагедия. 7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке жилого комплекса.

Читайте также

помощь спасателей
Трехлетний ребенок попал в беду в Астане
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы
Оксана Житникова
Актау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Главные герои сериала « Сверхъестественное» воссоединятся в 5-м сезоне сериала «Пацаны»
Главные герои "Сверхъестественного" воссоединятся в 5-м сезоне сериала "Пацаны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: