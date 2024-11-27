Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
Фото: Zakon.kz
В подвале жилого дома, расположенного в 28А микрорайоне в Актау, обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно после распространения видео с места событий в соцсетях.
Как рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области, страшную находку обнаружили 26 ноября. Погибшим оказался мужчина без определенного места жительства.
"По факту смерти лица зарегистрировано уголовное дело. На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
В Алматинской области 27 ноября также произошла трагедия. 7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке жилого комплекса.
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