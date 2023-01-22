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Нэнси Пелоси после покушения на мужа воспользовалась услугами экзорцистов

экс-спикер Палаты представителей США Фото: Instagram/speakerpelosi
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после покушения на мужа приглашала домой в Сан-Франциско священнослужителей, чтобы они провели обряд экзорцизма, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказала дочь экс-спикера Александра Пелоси газете The New York Times.

"На День Благодарения к ней приходили священники, которые провели изгнание нечистой силы из дома и читали молебны". Александра Пелоси

По ее словам, политик "чувствовала себя виноватой" после случившегося, и это "сломало ее".

Сама Нэнси Пелоси рассказала, что не ожидала, что ее муж подвергнется нападению. Она отметила, что "это было тяжело", ему потребуется еще около 3 или 4 месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Инцидент произошел утром 28 октября 2022 года. Обвиняемый по делу о нападении Дэвид Депейп ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на супруга Пелоси. Самой Пелоси в это время не было дома. Впоследствии мужчина не признал вину по всем 6 пунктам обвинения, включая покушение на убийство родственника федерального чиновника.

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