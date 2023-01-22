Нэнси Пелоси после покушения на мужа воспользовалась услугами экзорцистов
Подробности рассказала дочь экс-спикера Александра Пелоси газете The New York Times.
"На День Благодарения к ней приходили священники, которые провели изгнание нечистой силы из дома и читали молебны". Александра Пелоси
По ее словам, политик "чувствовала себя виноватой" после случившегося, и это "сломало ее".
Сама Нэнси Пелоси рассказала, что не ожидала, что ее муж подвергнется нападению. Она отметила, что "это было тяжело", ему потребуется еще около 3 или 4 месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Инцидент произошел утром 28 октября 2022 года. Обвиняемый по делу о нападении Дэвид Депейп ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на супруга Пелоси. Самой Пелоси в это время не было дома. Впоследствии мужчина не признал вину по всем 6 пунктам обвинения, включая покушение на убийство родственника федерального чиновника.