О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа

Супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания после покушения на его жизнь в соцсетях призвала соотечественников объединиться во имя мира, сообщает Zakon.kz.

"Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас", — написала бывшая модель в соцсети X.

Она также отметила, что когда я увидела, как пуля попала в ее мужа Дональда, поняла, что ее жизнь и жизнь их сына Бэррона были на грани разрушительных перемен.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром, 14 июля 2024 года, выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Трамп не отступил от своих планов, несмотря на покушение. Он приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.