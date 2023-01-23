Лыжница Ксения Шалыгина завоевала вторую медаль на Универсиаде-2023

На зимних студенческих играх-2023 в Лэйк-Плэсид (США) состоялись состязания в лыжной гонке с массовым стартом на 15 километров у женщин, где в списке призеров оказалась казахстанка Ксения Шалыгина, у которой "бронза". Это ее вторая медаль на этих Играх, сообщает Zakon.kz.

На старт гонки вышли шесть представителей Казахстана, но только Ксения Шалыгина сумела показать лучшие цифры на финише. Она заняла третье место, уступив серебряному призеру Кендалл Крамер из США всего лишь +0.4 секунды. А чемпионкой Универсиады-2023 стала лыжница из Эстонии – Мариэль Пуллес.

Для Ксении Шалыгиной это вторая награда нынешних студенческих игр. До этого она со своими коллегами по сборной Казахстана поднималась на третье место пьедестала почета в эстафете. Там ей помогали Айша Ракишева и Надежда Степашкина.





Фото: Instagram/drs_kz





К данному часу сборная Казахстана с 11 медалями занимает 11-е место в общекомандном зачете. У наших студентов 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.



