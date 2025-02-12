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Спорт

Казахстанские лыжницы завоевали "серебро" эстафеты на Азиаде-2025

Лыжный спорт Азиада Серебро, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 09:22 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
12 февраля 2025 года женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль Азиатских игр в китайском Харбине. Наши девушки финишировали на второй строчке в эстафетной гонке 4х5 км, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская команда выступила в составе Ксении Шалыгиной, Камилы Елгазиновой, Ангелины Шурыги и Надежды Степашкиной, передает пресс-служба Азиады-2025.

"С самого начала гонки мы пропустили вперед себя хозяек соревнований, представителей Китая, которые в итоге и финишировали на первой позиции. Наша четверка проиграла китаянкам 1 минуту и 25 секунд, что дало нам "серебро" этих состязаний", – сказано в сообщении. 

На третьей строчке остановились лыжницы Японии, которые уступили победителям эстафеты две минуты и 39 секунд.

Таким образом, казахстанские лыжницы добыли для нашей страны 14-ую медаль на Азиатских играх в Харбине. К этому часу в нашем активе 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

Накануне чемпионами Азиады-2025 сначала стали фристайлисты Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов, а затем порадовал биатлонист Владислав Киреев.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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