В Алматы водитель врезался в отбойник и погиб на месте ДТП
Фото: Zakon.kz
Водитель Kia Rio выехал на проспект Аль-Фараби. Он врезался в оградительное заграждение, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Еще одно смертельное ДТП произошло на проспекте Аль- Фараби.
Водитель Kia Rio ехал по улице Дулати в северном направлении. Он стал сворачивать на Аль-Фараби, автомобиль понесло боком. По счастливой случайности в этот момент в него никто не врезался.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль врезался в оградитель, удар был такой силы, что водитель скончался от травм до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ