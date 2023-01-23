В Алматы водитель врезался в отбойник и погиб на месте ДТП

Водитель Kia Rio выехал на проспект Аль-Фараби. Он врезался в оградительное заграждение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еще одно смертельное ДТП произошло на проспекте Аль- Фараби.

Водитель Kia Rio ехал по улице Дулати в северном направлении. Он стал сворачивать на Аль-Фараби, автомобиль понесло боком. По счастливой случайности в этот момент в него никто не врезался.





Фото: Zakon.kz





Автомобиль врезался в оградитель, удар был такой силы, что водитель скончался от травм до приезда медиков.





Фото: Zakon.kz





На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.