Происшествия

В Алматы дорожный конфликт и ДТП переросли в газовую атаку

газовый баллончик, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:56 Фото: wikimedia
На проспекте Аль-Фараби в Алматы конфликт водителей привел к применению перцового баллончика, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с двумя столкнувшимися машинами. Около одной мужчина ходил, закрывая лицо рукой. В описании говорится, что произошел инцидент между двумя водителями.


"По словам очевидцев, в условиях пробки мужчина на белом автомобиле попытался перестроиться перед черной Toyota Camry, не соблюдая правила дорожного движения. Водитель Camry не уступил дорогу. В ответ водитель белого авто открыл окно и распылил в салон Camry перцовый баллончик. После этого второй участник конфликта совершил столкновение с автомобилем нарушителя. Обстоятельства произошедшего уточняются", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города прокомментировали инцидент.

"В связи с произошедшим дорожным конфликтом сообщаем, что после дорожно-транспортного происшествия между водителями возник словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил перцовый баллончик. По данному факту сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района возбуждено административное производство по признакам мелкого хулиганства. Все обстоятельства произошедшего установлены, собранные материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения", – говорится в информации.

В полиции подчеркнули, что любые проявления агрессии, в том числе применение специальных средств в быту и во время дорожных конфликтов, расцениваются как нарушение общественного порядка и влекут установленную законом ответственность.

"Полиция призывает участников дорожного движения сохранять самообладание, строго соблюдать нормы законодательства и решать спорные ситуации исключительно в правовом поле", – обратились в ДП.

В Туркестанской области несколько парней напали на молодого человека после игры в кокпар и избили его.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
