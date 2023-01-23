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Массовая драка в Кызылординской области попала на видео

Массовая драка в Кызылординской области попала на видео Фото: polisia.kz
В Кызылординской области 22 января возле спортивного клуба произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, 22 января в 19:30 возле здания спортивного клуба в Казалинском районе произошла потасовка.

"На место происшествия прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа. Драка была пресечена. В отдел полиции доставлены восемь человек. Пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК, ведется следствие.

В середине января в Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин.

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