Массовая драка в Атырау попала на видео

В Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 15 января около 05:10 в одном из ресторанов произошел конфликт, в ходе которого 10 человек были доставлены в отдел полиции.

Как отметили в полиции, в конфликте принимали участие несовершеннолетний и женщина.





"В отношении нарушителей в соответствии со ст. 434 КРКоАП составлены административные протоколы. Собранные документы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям. Изъято холодное оружие". Пресс-служба ДП Атырау

Осенью массовая драка студентов попала на видео в Алматы. По данным полиции, студенты отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.



