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Массовая драка в Атырау попала на видео

Массовая драка произошла в Атырау Фото: pexels
В Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 15 января около 05:10 в одном из ресторанов произошел конфликт, в ходе которого 10 человек были доставлены в отдел полиции. 

Как отметили в полиции, в конфликте принимали участие несовершеннолетний и женщина.


"В отношении нарушителей в соответствии со ст. 434 КРКоАП составлены административные протоколы. Собранные документы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям. Изъято холодное оружие". Пресс-служба ДП Атырау 

Осенью массовая драка студентов попала на видео в Алматы. По данным полиции, студенты отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.


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