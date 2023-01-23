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Главу департамента Минобороны подозревают в коррупции

Главу департамента Минобороны подозревают в коррупции Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
23 января стало известно о том, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, вр.и.о. начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи.

Подозреваемый, как отметили в Антикоре, задержан и с санкции следственного суда Астаны заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, заключили в пресс-службе.

20 января сообщалось, что более 12 млн тенге получил казахстанец за сообщение о коррупции. Столь щедрое вознаграждение он получил за оказанное содействие в изобличении экс-заместителя акима области.

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