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Казахстан завершил Универсиаду-2023 на 11-м месте в общекомандном зачете

Шорт-трек Универсиада-2023 Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанские студенты-спортсмены по итогам ХХХI зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США) завоевали 11 медалей различного достоинства. Это позволило им закрепиться на 11-й строчке общекомандного зачета, сообщает Zakon.kz.

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Из этих 11-х наград, завоеванных казахстанцами, три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Копилку казахстанских студентов наградами высшей пробы пополнили биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также Данил Васильев в прыжках с трамплина.

Серебряными медали награждены  Александр Мухин (биатлон), Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных состязаниях в прыжках с трамплина), Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов (шорт-трек – смешанная эстафета), Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко (шорт-трек – мужская эстафета).

На третье место пьедестала почета поднялись Александр Мухин (биатлон), Ксения Шалыгина (лыжные гонки), Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина (женская эстафета по лыжным гонкам), мужская сборная по хоккею. 

Лидерами Игр стали японцы, в активе которых 48 медалей (21, 17, 10). 

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