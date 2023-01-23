Казахстан завершил Универсиаду-2023 на 11-м месте в общекомандном зачете

Казахстанские студенты-спортсмены по итогам ХХХI зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде (США) завоевали 11 медалей различного достоинства. Это позволило им закрепиться на 11-й строчке общекомандного зачета, сообщает Zakon.kz.

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Из этих 11-х наград, завоеванных казахстанцами, три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.



Копилку казахстанских студентов наградами высшей пробы пополнили биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков, а также Данил Васильев в прыжках с трамплина.

Серебряными медали награждены Александр Мухин (биатлон), Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных состязаниях в прыжках с трамплина), Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов (шорт-трек – смешанная эстафета), Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко (шорт-трек – мужская эстафета).

На третье место пьедестала почета поднялись Александр Мухин (биатлон), Ксения Шалыгина (лыжные гонки), Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина (женская эстафета по лыжным гонкам), мужская сборная по хоккею.

Лидерами Игр стали японцы, в активе которых 48 медалей (21, 17, 10).