Более 500 обращений от казахстанцев поступило в Конституционный суд

Под председательством председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой с участием судей прошло обсуждение вопросов, связанных с рассмотрением обращений граждан в Конституционный суд, сообщает Zakon.kz.

Право гражданина на обращение в Конституционный суд закреплено в статье 72 Конституции.



"На сегодняшний день в Конституционный суд поступило более 500 обращений граждан. Большинство из них касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад". Пресс-служба КС РК

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" обращение гражданина допустимо, если оно подано в срок не позднее одного года после принятия судебного акта.