По каким вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента 21 июня рассказала, по каким вопросам казахстанцы обращались к ним в суд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Конституционного суда, в 2023 году в орган конституционного контроля поступило более 5 тыс. обращений от казахстанцев. Граждане обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного суда.

"Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий или бездействия отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах", – рассказала Эльвира Азимова.

Тем не менее председатель Конституционного суда отметила, что некоторые вопросы обращений требуют дополнительного изучения. В частности: определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права; сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах; конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища.

Кроме того, пресекательный срок для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов; обращение в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения; безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью; условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации.

"Недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних. Нередко граждане, обратившиеся в Конституционный суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним", – подчеркнула Эльвира Азимова.

Она заявила, что особую роль в достижении обозначенной цели играют адвокаты и юридические консультанты, имеющие право представлять граждан в Конституционном суде. Вместе с тем, закрепленное в конституционном законе обязательство государства по предоставлению гарантированной юридической помощи для социально уязвимых групп граждан при их обращении о проверке конституционности нормативных правовых актов или отдельных их положений должно получить логическое завершение на уровне отраслевого закона.

"Конституционный суд в своих решениях неоднократно отмечал, что основания и пределы ограничительных мер должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 39 Конституции, согласно которому "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения", – заключила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

Отметим, 21 июня в Астане проходит совместное заседание Палат Парламента. 19 июня председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал соответствующее распоряжение.

