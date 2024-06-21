Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

По каким вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд

По каким вопросам казахстанцы обращаются в Конституционный суд, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:28 Фото: freepik
Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента 21 июня рассказала, по каким вопросам казахстанцы обращались к ним в суд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Конституционного суда, в 2023 году в орган конституционного контроля поступило более 5 тыс. обращений от казахстанцев. Граждане обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного суда.    

"Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий или бездействия отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах", – рассказала Эльвира Азимова. 

Тем не менее председатель Конституционного суда отметила, что некоторые вопросы обращений требуют дополнительного изучения. В частности: определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права; сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах; конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища.

Кроме того, пресекательный срок для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов; обращение в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения; безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью; условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации.

"Недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних. Нередко граждане, обратившиеся в Конституционный суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним", – подчеркнула Эльвира Азимова.

Она заявила, что особую роль в достижении обозначенной цели играют адвокаты и юридические консультанты, имеющие право представлять граждан в Конституционном суде. Вместе с тем, закрепленное в конституционном законе обязательство государства по предоставлению гарантированной юридической помощи для социально уязвимых групп граждан при их обращении о проверке конституционности нормативных правовых актов или отдельных их положений должно получить логическое завершение на уровне отраслевого закона.  

"Конституционный суд в своих решениях неоднократно отмечал, что основания и пределы ограничительных мер должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 39 Конституции, согласно которому "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения", – заключила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. 

Отметим, 21 июня в Астане проходит совместное заседание Палат Парламента. 19 июня председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал соответствующее распоряжение.

Читайте также

Казахстанская авиакомпания заявила об изменениях в расписании рейсов из Астаны
Казахстанская авиакомпания заявила об изменениях в расписании рейсов из Астаны
В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины
В Усть-Каменогорске продолжают вкладываться в городские окраины
В Алматы на ночь закроют движение по одному из перекрестков
В Алматы на ночь закроют движение по одному из перекрестков
Тамила Языкова
Конституционный суд Мажилис Парламента РК Казахстан Азимова Эльвира 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: