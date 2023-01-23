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Сервис по легализации иностранных авто стал доступен казахстанцам

Сервис по легализации иностранных авто стал доступен казахстанцам Фото: Zakon.kz
Сервис по легализации иностранных авто для физлиц будет доступен на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov Mobile с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению правительства, казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, с помощью сервиса "Проверка автотранспорта для легализации" на портале eGov.kz.

Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления.

По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:

  • ввоз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;
  • отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;
  • наличие таможенной очистки.

Сервис на портале Электронного правительства можно найти на главной странице в разделе "Сервисы" и в разделе "Транспорт и коммуникации" – "Автомобильный транспорт".

Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Вождение и транспорт".

Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа.

Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера.

Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

  • иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
  • наличие гражданства Республики Казахстан;
  • наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
  • заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
  • направить запрос на проверку;
  • забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в Личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.

После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункт осмотра при СпецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.

Ранее в МВД подробно рассказали о легализации иностранных автомобилей в Казахстане. 

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Анастасия Стативкина
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