Какие документы казахстанцы уже могут корректировать онлайн

Восемь сервисов корректировки сведений доступны на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "НИТ", сервисы позволят актуализировать ошибочные данные в информационных системах государственных органов и получать госуслуги без каких-либо препятствий в дальнейшем.

"Корректировать свои сведения можно будет в случае выявления некорректных данных о семье (браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти), регионе в паспорте вакцинации, об ошибочных сведениях транспортных средств, о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, и актуализировать сведения о воинской службе", – говорится в сообщении.

Подлежат актуализации и сведения о наименовании и местонахождении юридического лица и объекта недвижимости.

Также есть возможность корректировать сведения об образовании, а именно актуализировать данные дипломов вуза и ТиПО, аттестата.

"Как вы знаете, данные о гражданине, его квартире либо автомобиле находятся в различных государственных базах данных госорганов. В том числе эти сведения отображаются в Личном кабинете пользователя в eGov.kz и eGov Mobile. Случаются отдельные кейсы, когда данные сведения некорректны, соответственно, это влияет на возможность получения госуслуг. Теперь для упрощения жизни граждан мы совместно с госорганами создали восемь сервисов корректировки сведений. К примеру, если у вас некорректные сведения о семье либо об образовании, то вы можете подать заявку, прикрепить фото оригинала документа либо др. необходимые сведения. Заявка будет обработана и сведения будут скорректированы соответствующим госорганом", – сказал председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Сервисы корректировки на портале eGov.kz доступны по следующим ссылкам:

Корректировка сведений по вакцинации.

Корректировка ошибочных сведений транспортных средств.

Корректировка наименований, местонахождения юридического лица.

Актуализация (корректировка) сведений о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Корректировка ошибочных сведений объектов недвижимости в информационной системе "Государственная база данных "Регистр недвижимости".

Актуализация (корректировка) сведений о регистрации акта гражданского состояния.

Актуализация (корректировка) сведений о воинской службе.

Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании.

Для корректировки сведений необходимо заполнить обязательные поля, описать проблему, прикрепить копию документа при необходимости и подписать услугу. Также "Сервисы корректировки" доступны на главной странице в мобильном приложении eGov Mobile.

Результат оказания услуги направляется в Личный кабинет в форме Уведомления об актуализации сведений либо мотивированный ответ об отказе в оказании услуги.

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