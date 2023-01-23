"Нужно что-то делать": как обмелел Каспий за 2,5 года

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал очередное видео. На кадрах ролика видно, как изменился уровень Каспийского моря за 2,5 года, сообщает Zakon.kz.

"Залив Сартас, Южная береговая линия Каспийского моря Мангистауской области. Когда-то тут планировали построить целый морской порт, даже начали возводить инфраструктуру, но что-то пошло не так, и проект не реализовался. Теперь же, в настоящее время став свидетелем масштабов обмеления Каспийского моря, с одной стороны немного радуюсь за инвестора, который так и не вложился в этот проект", — говорится в подписи к видео.

Блогер также отмечает, "нужно что-то делать"



"Разница между видео в ролике всего 2,5 года", — заключил Сарсенбаев.

Комментаторы задаются лишь одним вопросом, кто будет отвечать за "стремительное обмеление".

11 января в Министерстве экологии и природных ресурсов высказались об обмелении Каспийского моря. Тогда в ведомстве отметили, что колебания уровня моря в основном обусловлены соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.