Почему мелеет Каспий, рассказали в Минэкологии

В Министерстве экологии и природных ресурсов высказались об обмелении Каспийского моря. В ведомстве отметили, что колебания уровня моря в основном обусловлены соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, в период с 2006 по 2020 год на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные, к тому же из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волга средний приток воды также был наименьшим.

Главная причина этой маловодности – потепление климата, охватившее все северное полушарие.

Как отмечено в сообщении, Казахстан по соглашению с Россией "О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов" от 2010 года принимает меры для охраны трансграничных рек, в частности, бассейна реки Жайык. К примеру, была создана комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык.

Также сказано, что в настоящее время эксперты приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки.

"В результате проведенных исследований планируется выработать предложения по синхронизации режима водохранилищ в период половодья с целью обеспечения максимальных расходов воды в период половодья. Данные меры позволят осуществлять природоохранные попуски, необходимые для затопления поймы, близкие к природным, промывки нерестилищ и улучшения экологического состояния реки Жайык". Пресс-служба Минэкологии РК

Кроме того, в рамках Комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021-2025 годы принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне путем реализации мероприятий в период 2020-2025 годы на сумму более 98 млрд тенге.

7 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области поднял проблемы Каспия и поручил до конца 2023 года создать государственный научный институт при взаимодействии с прикаспийскими государствами.

Стоит отметить, что блогеры из Актау на постоянной основе публикуют видео с обмелевшим Каспием. Одно из последних видео разместил экоактивист Азамат Сарсенбаев. Он заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.