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Бразилия и Аргентина могут ввести единую валюту

бразильский реал Фото: pixabay
Бразилия и Аргентина стремятся к большей экономической интеграции, включая разработку общей валюты, заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и аргентинский лидер Альберто Фернандес, сообщает Zakon.kz.

Лидеры двух стран объяснили этот шаг преодолением барьеров на пути бирж, упрощения и модернизации правил, а также использования валют, сообщает Reuters.

"Мы также решили продвинуть обсуждение общей южноамериканской валюты, которая может использоваться как для финансовых, так и для коммерческих потоков, сокращая расходы на операции".Заявление президентов

Идея общей валюты была первоначально поднята в статье, написанной в прошлом году Фернандо Хаддадом и Габриэлем Галиполо, ныне министром финансов Бразилии и его исполнительным секретарем, и упоминалась Лулой во время предвыборной кампании.

Лула выбрал Аргентину для своей первой международной поездки после вступления в должность, следуя традиции первого посещения крупнейшего торгового партнера Бразилии в регионе.

Поездка Лулы в соседнюю Аргентину также знаменует возвращение Бразилии в Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), которое Бразилия покинула в 2019 году по указу бывшего президента Жаира Болсонаро, отказавшегося участвовать в региональной группе из-за присутствия Кубы и Венесуэлы.

Оба президента подчеркнули необходимость хороших отношений между Аргентиной и Бразилией для укрепления региональной интеграции.

Лидеры также отметили важность укрепления торгового блока Mercosur, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай и который, как недавно сетовал министр финансов Бразилии Хаддад, был заброшен в последние годы.

Сообщается, что страны официально объявят о начале подготовительной работы по созданию общей валюты на этой неделе.

План, который будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе, будет сосредоточен на том, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать "сур", может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара.

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