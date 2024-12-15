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Мир

Президента Бразилии выписали из больницы после трепанации

президент Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 23:26 Фото: wikimedia.org
Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва выписали из больницы после трепанации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает портал G1, политику сделали операцию по удалению внутричерепной гематомы и остановки кровоизлияния.

"В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас", – сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо.

Как уточняется, Луле следует соблюдать относительный покой в течение двух недель, но он сможет возобновить свою работу, за исключением физических нагрузок.

Ранее сообщалось, что Бразилия введет ограничения на въезд некоторых иностранных граждан из Азии, которые ищут убежища в этой южноамериканской стране с целью миграции в США и Канаду.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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