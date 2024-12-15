Президента Бразилии выписали из больницы после трепанации

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва выписали из больницы после трепанации, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает портал G1, политику сделали операцию по удалению внутричерепной гематомы и остановки кровоизлияния.

"В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас", – сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо.

Как уточняется, Луле следует соблюдать относительный покой в течение двух недель, но он сможет возобновить свою работу, за исключением физических нагрузок.

Ранее сообщалось, что Бразилия введет ограничения на въезд некоторых иностранных граждан из Азии, которые ищут убежища в этой южноамериканской стране с целью миграции в США и Канаду.