Правительство определило новые регионы для расселения кандасов и переселенцев

Постановлением правительства Казахстана от 18 января 2023 года внесены дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Так, к регионам для расселения кандасов добавлена область Абай.

В этом списке также находятся:

Акмолинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область.

К регионам для расселения переселенцев добавлены области Абай и Ұлытау.

В этом списке также находятся:

Восточно-Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо-Казахстанская область. Карагандинская область. Акмолинская область.

Постановление вводится в действие с 1 февраля 2023 года.



