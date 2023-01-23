Правительство определило новые регионы для расселения кандасов и переселенцев
Фото: акимат Мангистауской области
Постановлением правительства Казахстана от 18 января 2023 года внесены дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.
Так, к регионам для расселения кандасов добавлена область Абай.
В этом списке также находятся:
- Акмолинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область.
К регионам для расселения переселенцев добавлены области Абай и Ұлытау.
В этом списке также находятся:
- Восточно-Казахстанская область.
- Костанайская область.
- Павлодарская область.
- Северо-Казахстанская область.
- Карагандинская область.
- Акмолинская область.
Постановление вводится в действие с 1 февраля 2023 года.
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