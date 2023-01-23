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Правительство определило новые регионы для расселения кандасов и переселенцев

новые регионы определены для расселения кандасов и переселенцев Фото: акимат Мангистауской области
Постановлением правительства Казахстана от 18 января 2023 года внесены дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Так, к регионам для расселения кандасов добавлена область Абай.

В этом списке также находятся:

  1. Акмолинская область
  2. Атырауская область
  3. Восточно-Казахстанская область
  4. Западно-Казахстанская область
  5. Костанайская область
  6. Павлодарская область
  7. Северо-Казахстанская область.    

К регионам для расселения переселенцев добавлены области Абай и Ұлытау.

В этом списке также находятся:

  1. Восточно-Казахстанская область.
  2. Костанайская область.
  3. Павлодарская область.
  4. Северо-Казахстанская область.
  5. Карагандинская область.
  6. Акмолинская область.

Постановление вводится в действие с 1 февраля 2023 года.


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