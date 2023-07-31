Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев

Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев", сообщает Zakon.kz.
Регионы для расселения кандасов

  1. Акмолинская область.
  2. Атырауская область.
  3. Восточно-Казахстанская область.
  4. Западно - Казахстанская область.
  5. Костанайская область.
  6. Павлодарская область.
  7. Северо-Казахстанская область.
  8. Область Абай.

Регионы для расселения переселенцев

  1. Восточно-Казахстанская область.
  2. Костанайская область.
  3. Павлодарская область.
  4. Северо - Казахстанская область.
  5. Карагандинская область.
  6. Акмолинская область.
  7. Область Абай.
  8. Область Ұлытау.  

При этом указывается, что прежние постановления постановлений правительства его структурные элементы, предусматривающие и устаналивающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.

Материал по теме

Кандасы и переселенцы получат денежные выплаты для покупки или строительства жилья

Читайте также

Острый дефицит сырого молока: фермеры Казахстана бьют тревогу

В Казахстане разработали Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года

Правительство выделит 918 млн тенге на спецодежду для лесных пожарных

Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
президент Украины
Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления