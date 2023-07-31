Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев", сообщает Zakon.kz.
Регионы для расселения кандасов
- Акмолинская область.
- Атырауская область.
- Восточно-Казахстанская область.
- Западно - Казахстанская область.
- Костанайская область.
- Павлодарская область.
- Северо-Казахстанская область.
- Область Абай.
Регионы для расселения переселенцев
- Восточно-Казахстанская область.
- Костанайская область.
- Павлодарская область.
- Северо - Казахстанская область.
- Карагандинская область.
- Акмолинская область.
- Область Абай.
- Область Ұлытау.
При этом указывается, что прежние постановления постановлений правительства его структурные элементы, предусматривающие и устаналивающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript