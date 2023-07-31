Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев", сообщает Zakon.kz.

Регионы для расселения кандасов





Акмолинская область. Атырауская область. Восточно-Казахстанская область. Западно - Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо-Казахстанская область. Область Абай.

Регионы для расселения переселенцев

Восточно-Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо - Казахстанская область. Карагандинская область. Акмолинская область. Область Абай. Область Ұлытау.

При этом указывается, что прежние постановления постановлений правительства его структурные элементы, предусматривающие и устаналивающие регионы переселения для кандасов и переселенцев утратили силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Так, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.