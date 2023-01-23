Кто первый в Казахстане легализовал иностранное авто

Первая машина в рамках кампании легализации иностранного авто зарегистрирована в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении МВД РК, 23 января 39-летний Сейилбек Олжабеков зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Алматы из Армении в 2019 году.

"Я – многодетный отец, зарабатываю на жизнь с помощью этой машины, осуществляю частные пассажирские перевозки". Сейилбек Олжабеков

23 января 2023 года в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей.

Казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, с помощью сервиса "Проверка автотранспорта для легализации" на портале eGov.kz.