Кто первый в Казахстане легализовал иностранное авто
Фото: пресс-служба МВД РК
Первая машина в рамках кампании легализации иностранного авто зарегистрирована в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в сообщении МВД РК, 23 января 39-летний Сейилбек Олжабеков зарегистрировал свой автомобиль, ввезенный в Алматы из Армении в 2019 году.
"Я – многодетный отец, зарабатываю на жизнь с помощью этой машины, осуществляю частные пассажирские перевозки".Сейилбек Олжабеков
23 января 2023 года в Казахстане стартовала кампания по легализации иностранных автомобилей.
Казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, с помощью сервиса "Проверка автотранспорта для легализации" на портале eGov.kz.
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