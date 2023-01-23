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Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ

Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ Фото: unsplash
Растет количество рейсов между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили 23 января 2023 года в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Об увеличении количества рейсов между двумя странами авиационные власти договорились по итогам визита президента Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ 15-17 января.

"В целях доступности авиаперевозок и снижения стоимости авиабилетов с 22 января лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi увеличила количество рейсов между городами Абу-Даби и Алматы с 3 до 4 рейсов в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье). Полеты выполняются на воздушных судах типа Airbus A320/A321".Пресс-служба КГА

Также сообщается, что авиакомпания Fly Dubai:

  • с 26 января планирует увеличение количества рейсов по маршруту Дубай – Астана с 10 до 14 рейсов в неделю;
  • с 28 января – по маршруту Дубай – Алматы с 10 до 14 рейсов в неделю.
"С 28 февраля авиакомпания Fly Dubai планирует возобновить полеты по маршруту Шымкент – Дубай с частотой 2 рейса в неделю (среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах типа Б-737".Пресс-служба КГА

17 января 2023 года Казахстан и ОАЭ продлили режим "открытого неба".

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