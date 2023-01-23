Движение ограничили на трассах трех областей Казахстана из-за ухудшения видимости
В Абайской области для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодорогах:
- Омск - Майкапчагай (от села Калбатау до села Кокпекты);
- Алматы - Усть-Каменогорск (от города Аягоз до села Калбатау).
Также сообщается, что для всех видов автотранспорта движение ограничено на автодорогах:
- Усть-Каменогорск - Семей (10-198 км, уч. с. Герасимовка - Семей);
- Омск - Майкапчагай (756-906 км, уч. Семей - с. Калбатау).
В ВКО для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск (уч. с. Калбатау - п.Касым-Кайсенова).
В Жетысуской области движение ограничено для всех видов автотранспорта на автодорогах Ушарал - Достык (84-184 км, уч. ст. Коктума - ст. Достык).
В нацкомпании обратились к казахстанцам, которых попросили "не игнорировать сообщения о непогоде".
"Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния... При возникновении внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру "1403".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что на 23 января в четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.