Движение ограничили на трассах трех областей Казахстана из-за ухудшения видимости

В связи с ухудшением видимости на шести участках республиканских трасс ограничено движение. Силы и средства региональных филиалов АО "НК "КазАвтоЖол" в Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях переведены в усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

В Абайской области для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодорогах:

Омск - Майкапчагай (от села Калбатау до села Кокпекты);

Алматы - Усть-Каменогорск (от города Аягоз до села Калбатау).

Также сообщается, что для всех видов автотранспорта движение ограничено на автодорогах:

Усть-Каменогорск - Семей (10-198 км, уч. с. Герасимовка - Семей);

Омск - Майкапчагай (756-906 км, уч. Семей - с. Калбатау).

В ВКО для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск (уч. с. Калбатау - п.Касым-Кайсенова).

В Жетысуской области движение ограничено для всех видов автотранспорта на автодорогах Ушарал - Достык (84-184 км, уч. ст. Коктума - ст. Достык).

В нацкомпании обратились к казахстанцам, которых попросили "не игнорировать сообщения о непогоде".

"Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния... При возникновении внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру "1403". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что на 23 января в четырех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.