Самоубийство пограничника: эксперты нашли во рту погибшего мужские биоматериалы

Адвокат обвиняемого в доведении до самоубийства Сержан Пралиев призвал добиться реакции от следствия на факты, обнаруженные в ходе ДНК-экспертизы, сообщает Zakon.kz.

19 августа в пограничном отделении Шолдала, расположенном в Жамбылском районе Жамбылской области военнослужащий покончил с собой. Его тело нашли повешенным на солдатском брючном ремне.

Первой версией самоубийства стала ссора с любимой девушкой. Однако позже девушка солдата выступила с опровержением этой версии.

Позже подозреваемым признали сержанта-контрактника этого отделения Айбека Нуртаева. Его обвиняют в части 2 статьи 451 УК – "Превышение власти, повлекшие тяжкие последствия".

Адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил на пресс-конференции. Там он заявил, что не собирается давить на следствие, однако вынужден рассказать о шокирующих подробностях дела.

"Стороной защиты были поданы ходатайства о назначении ряда экспертиз и результаты повергли всех в шок. В ротовой полости, на нижнем белье, кальсонах и футболке умершего нашли следы спермы. Потом были назначены экспертизы ДНК: причастен ли мой подзащитный к этому, но его ДНК не нашли. Были ходатайства о взятии анализов ДНК остальных, у кого совпадает группа крови. Мы получили их и там было прямо указано, что на нижнем белье, трусах, футболке, кальсонах обнаружены ДНК не только погибшего, но двух и более лиц мужского пола, и одним из них является близкий сослуживец и друг погибшего". Сержан Пралиев

Сержан Пралиев сообщил, что в ходатайстве о назначении анализов ДНК всем военнослужащим этого отделения ему отказали. Адвокат заявил что в военном следственном управлении никакого сексуального момента в деле не увидели, а следователи продолжают гнуть свою линию об избиении.

Пралиев также рассказал, что служивший с погибшим земляк, который нес службу на другом посту, услышав, что солдат повесился, бросил пост, прибежал, нашел и уничтожил телефон.



"Всем отделением искали телефон, но не нашли его. Потому что на этом телефоне были материалы. И я знаю, что это было видео. Они занимались какими-то неблаговидными делами, наверное, какими-то сексуальными, потом это все засняли, шантажировали погибшего и он повесился. Также, офицеры сфотографировали другой телефон. Сержан Пралиев

Адвокат также сообщил, что 16 января сержанту-контрактнику квалифицировали деяния и вменяют несколько статей – "Доведение до самоубийства", "Превышение должностных полномочий", "Вымогательство".



Он добавил, что его подзащитный служит в погранслужбе на протяжении 20 лет. У него четверо детей и за все время службы он ни разу не привлекался к ответственности.