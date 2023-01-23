Объявлены самые дорогие по составу футбольные клубы мира
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Во главе рейтинга стоят два гранда английского футбола – "Манчестер Сити" и "Челси". Стоимость состава "горожан" по оценке Transfermarkt составляет 1,11 млрд евро. А вот бюджет "лондонцев" благодаря последним своим трансферам поднялся до 1,02 млрд евро.
Фото: Instagram/transfermarkt_official
Полный список топ-10 самых богатых клубов выглядит так:
1. "Манчестер Сити" – 1,11 млрд евро.
2. "Челси" – 1,02 млрд евро.
3. "Бавария" (Германия) – 944,7 млн евро.
4. "Ливерпуль" (Англия) – 928 млн евро.
5. "ПСЖ" (Франция) – 894,55 млн евро.
6. "Реал" (Испания) – 894 млн евро.
7. "Арсенал" (Англия) – 789 млн евро.
8. "Барселона" (Испания) – 777 млн евро.
9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 742,1 млн евро.
10. "Тоттенхэм" (Англия) – 688,3 млн евро.