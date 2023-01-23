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Объявлены самые дорогие по составу футбольные клубы мира

Футбол Самые богатые клубы Фото: Instagram/chelseafc
Из списка богатых по составу футбольных команд большинство находятся в Европе. Топ-10 дорогих клубов мира возглавляют представители Английской Премьер лиги, сообщает Zakon.kz.

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Во главе рейтинга стоят два гранда английского футбола – "Манчестер Сити" и "Челси". Стоимость состава "горожан" по оценке Transfermarkt составляет 1,11 млрд евро. А вот бюджет "лондонцев" благодаря последним своим трансферам поднялся до 1,02 млрд евро.

Футбол Рейтинг богатых команд

Фото: Instagram/transfermarkt_official

 Полный список топ-10 самых богатых клубов выглядит так: 

1. "Манчестер Сити" – 1,11 млрд евро.

2. "Челси" – 1,02 млрд евро.

3. "Бавария" (Германия) – 944,7 млн евро.

4. "Ливерпуль" (Англия) – 928 млн евро.

5. "ПСЖ" (Франция) – 894,55 млн евро.

6. "Реал" (Испания) – 894 млн евро.

7. "Арсенал" (Англия) – 789 млн евро.

8. "Барселона" (Испания) – 777 млн евро.

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 742,1 млн евро.

10. "Тоттенхэм" (Англия) – 688,3 млн евро.

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Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер сити Бавария Ливерпуль
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