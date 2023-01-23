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Сколько избирателей в Казахстане, рассказали в ЦИК

Выборы Мажилис маслихаты Казахстан избиратели списки Фото: МИД РК
На заседании ЦИК РК обсуждены вопросы формирования списков избирателей для выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, назначенных на 19 марта 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, реестр избирателей обновляется Центризбиркомом два раза в год 1 января и 1 июля.

"По состоянию на 1 января 2023 года нами составлен реестр избирателей, в него включено 11 970 406 избирателей, которые предварительно распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее число избирателей – 1 177 507 включено по Туркестанской области, наименьшее – 138 277 по Улытауской области". Константин Петров

По его словам, формирование списков производится как на основе реестровой записи, так и на основании поданных заявлений граждан о включении их в списки по месту их пребывания на момент голосования. Письменные заявления о включении в списки избирателей не по постоянной регистрации, а по месту фактического пребывания в день выборов, могут быть представлены в акиматы не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть, до 17 февраля текущего года.

После истечения 30 дней ЦИК соберет списки избирателей со всех 20 регионов, и за 20 дней до дня голосования, то есть, 26 февраля списки должны быть переданы на избирательные участки. Далее участковые комиссии готовят их к ознакомлению, и начиная с 4 марта списки будут в открытом доступе на избирательных участках. Каждый гражданин имеет право прийти на участок и проверить свое включение в списке и точность данных.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента назначены указом президента на 19 марта. По решению ЦИК, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут в один день.

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Анастасия Прилепская
ЦИК РК Казахстан
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